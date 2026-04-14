L’heure du conte – à partir de 3 ans, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre
L’heure du conte – à partir de 3 ans, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre mercredi 10 juin 2026.
L’heure du conte – à partir de 3 ans Mercredi 10 juin, 10h30 Médiathèque Orne
Gratuit, sur inscription de préférence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00
Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
Les bénévoles de la médiathèque lisent des contes qui feront rêver vos enfants.
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