Art et mots : exposition photographique et salon du livre d’artiste, Galerie Rue de Paris, Assignan

Informations pratiques

Art et mots : exposition photographique et salon du livre d’artiste 19 et 20 septembre Galerie Rue de Paris Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Galerie rue de Paris vous invite à découvrir plusieurs animations autour de la thématique « L’Art et les Mots ».

Au programme : l’exposition « Yves Rouquette et Marie Rouanet » du photographe Jean-Claude Martinez, un salon du livre d’artiste, ainsi que des lectures de textes de Colette Derdevet-Meneau et Laurent Rouquette.

Samedi : ouverture à 16h, lectures à 17h, 18h30 et 20h.

Dimanche : lectures à 11h30, 15h30 et 18h30, et performances à 14h et 17h.

Les animations se dérouleront dans deux lieux : la Galerie rue de Paris, qui accueillera l’exposition de Jean-Claude Martinez, et la Salle du peuple (Carrièra de la Teulièra), où se tiendra le salon du livre.

Entrée libre.

Galerie Rue de Paris Rue de Paris, 34360 Assignan Assignan 34360 Hérault Occitanie 06 75 37 75 59 https://www.galerieruedeparis.com/ https://www.facebook.com/GalerieRuedeParis;https://www.instagram.com/galerie_rue_de_paris_/?hl=fr La Galerie Rue de Paris n’est pas une galerie comme les autres. Elle n’existe que le temps d’un été et, pourtant, depuis 2017, elle s’inscrit dans la durée.

Dédiée aux mille facettes de l’art, elle accueille peinture, dessin, photographie, vidéo et art conceptuel.

Elle s’adresse à tous les publics, jeunes ou moins jeunes, novices, amateurs avertis ou simples curieux. Elle se veut un lieu accessible, décomplexé et ouvert à toutes et à tous.

Portée par une association à but non lucratif, la Galerie Rue de Paris favorise les rencontres entre les artistes et le public. Elle souhaite être un espace d’échanges et d’appropriation, mais aussi un lieu d’exposition où l’art dialogue avec son public et son environnement.

Horaires d’ouverture : chaque été, à partir de juin ou juillet, les vendredis, samedis et dimanches de 17h à 20h. Parking à proximité

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la Galerie rue de Paris vous propose des animations autour de la thématique de l’Art et des Mots comprenant l’exposition « Yves Rouquette et » du…

© Jean-Claude Martinez