Art et Saveurs au Lupi à Saint-Loup-du-Gast Théâtre Le Lupigastois Saint-Loup-du-Gast dimanche 9 août 2026.

Saint-Loup-du-Gast

Art et Saveurs au Lupi à Saint-Loup-du-Gast

Théâtre Le Lupigastois 2 Rue des Douves Saint-Loup-du-Gast Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Laissez-vous porter par une journée où l’art se mêle aux saveurs du terroir dans le village pittoresque de Saint-Loup-du-Gast.

Arts et Saveurs au Lupi Le marché gourmand et festif de l’été en Nord Mayenne !

Rendez-vous le dimanche 9 août de 10h30 à 18h30 autour du Théâtre du Lupigastois pour une journée haute en couleurs, en saveurs et en talents locaux !

Au programme

✨ Dégustations et ventes de produits locaux,

Buvette, food truck et encas pour se régaler,

Expositions et ventes d’œuvres d’art par des artistes locaux,

Concerts, chants, jeux pour enfants et bien d’autres animations !

Entrée gratuite pour tous

Rémunération des artistes au chapeau pour ceux qui le souhaitent

Venez nombreux pour soutenir les producteurs, les artisans et les artistes du Nord Mayenne, dans une ambiance conviviale et festive !

Un événement organisé par l’association Lupi en Scène, qui vous propose tout l’été des spectacles, concerts et expositions dans ce lieu intimiste et verdoyant. .

Théâtre Le Lupigastois 2 Rue des Douves Saint-Loup-du-Gast 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 09 82 57 79 lupienscene530@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be swept away by a day where art blends with local flavors in the picturesque village of Saint-Loup-du-Gast.

L’événement Art et Saveurs au Lupi à Saint-Loup-du-Gast Saint-Loup-du-Gast a été mis à jour le 2026-06-25 par Bocage Mayennais Tourisme