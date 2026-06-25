Art floral La Place des Ami.e.s Glomel vendredi 3 juillet 2026.

Glomel

Art floral

La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

De quoi enchanter son quotidien avec une composition florale et une création reproductible !

Cet atelier s’adresse aux débutants et aux enfants accompagnés à partir de 8 ans.

Org. La Place des Ami.e.s_ .

La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 42 93 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Art floral Glomel a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh