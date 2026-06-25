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Art floral La Place des Ami.e.s Glomel

Art floral La Place des Ami.e.s Glomel vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
La Place des Ami.e.s
Adresse
7 Lieu-dit Botcanou
Ville
22110 Glomel
Département
Côtes-d'Armor
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Glomel

Art floral

La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

De quoi enchanter son quotidien avec une composition florale et une création reproductible !

Cet atelier s’adresse aux débutants et aux enfants accompagnés à partir de 8 ans.

Org. La Place des Ami.e.s_   .

La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 42 93 44 

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English :

L’événement Art floral Glomel a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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