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Art floral, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Art floral, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Art floral, Médiathèque de Fréhel, Fréhel mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Fréhel

Adresse : 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel

Ville : 22240 Fréhel

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Art floral Mercredi 29 avril, 10h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:00:00+02:00

Composez de jolis bouquets au fil des saisons ! Créez une composition florale avec Catherine.

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Art floral

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