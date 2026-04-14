Art floral, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Art floral Mercredi 29 avril, 10h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:00:00+02:00

Composez de jolis bouquets au fil des saisons ! Créez une composition florale avec Catherine.

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 05 01 75 »}]

Art floral