Art & Pilates, La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, Roubaix

vendredi 12 mars 2027 · La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent · Roubaix

Informations pratiques

Art & Pilates Vendredi 12 mars 2027, 18h00 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Nord

Gratuit sur réservation via ce lien : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=245754

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-12T18:00:00+01:00 – 2027-03-12T19:30:00+01:00

Fin : 2027-03-12T18:00:00+01:00 – 2027-03-12T19:30:00+01:00

Un vendredi par mois mais aussi certains mercredis du mois, La Piscine et le service des sports de la Ville de Roubaix proposent de reproduire avec le corps une sélection d’oeuvres d’art !

Au coeur du musée, quelques oeuvres sont observées puis reproduites avec deux disciplines de « bien-être » : pilates et yoga.

Le mercredi midi et le vendredi soir, les parcours sont différents.

> LES MERCREDIS / de 11h30 à 13h

16 sep., 14 oct., 18 nov., 16 déc. 2026 et 27 jan., 17 fév., 17 mars, 14 avr., 19 mai et le 23 juin 2027.

Gratuité d’entrée uniquement le temps de la séance. Le mercredi, après la séance, si vous souhaitez rester au musée, vous devrez vous acquitter d’un droit d’entrée.

> LES VENDREDIS /De 18h à 19h30

de 18h à 19h30 18 sep., 16 oct. (dans le cadre de la semaine de la santé mentale), 13 nov. et 11 déc. 2026 et 15 jan., 12 fév., 12 mars, 16 avr., 21 mai et 18 juin 2027

Prévoir tenue de sport et un tapis de sol.

Gratuit, séance sur réservation via ce lien (dans la limite des places disponibles.):

>https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=245754

La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine;https://twitter.com/MuseeLaPiscine;https://www.instagram.com/museelapiscine/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4 [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=245754 »}] [{« link »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=245754 »}] Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Sport et bien-être au cœur du musée

Alain Leprince – musée La Piscine