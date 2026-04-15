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Art Puces vide ateliers d’artistes Marché couvert Surgères Charente-Maritime Surgères

Art Puces vide ateliers d’artistes Marché couvert Surgères Charente-Maritime Surgères

Art Puces vide ateliers d’artistes Marché couvert Surgères Charente-Maritime Surgères dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Marché couvert Surgères Charente-Maritime

Adresse : rue Audry de Puyravault

Ville : 17700 Surgères

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : sur inscription

Art Puces vide ateliers d’artistes Marché couvert Surgères Charente-Maritime Surgères Dimanche 21 juin, 09h00 sur inscription

oeuvres récentes, tableaux fin de série, dessins, esquisses, ….

Art Puces c’est avant tout une journée festive placée sous le signe de la convivialité.
Pour cet évènement, une vingtaine de stands tenus par des artistes régionaux
seront installés en centre-ville sous la halle du marché et en extérieur, le dimanche 21 juin 2026.
L’occasion pour le public de découvrir des œuvres sorties tout droit des tiroirs et des cartons à dessin de l’atelier des artistes.
Des créations originales composées de dessins , croquis, tableaux de jeunesse
qui n’entrent plus dans la collection des artistes et qui vous seront proposés à petits prix.
Une occasion unique de faire l’acquisition de quelques trésors artistiques
pour décorer votre maison, de découvrir les œuvres inattendues qui ont jalonnées
le riche parcours des artistes invités…
Un petit bol d’art au grand air dans la ville de Surgères!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-21T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00.000+02:00

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 comart17700@gmail.com

Marché couvert Surgères Charente-Maritime rue Audry de Puyravault Surgères 17700 Charente-Maritime


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