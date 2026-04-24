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Spectacle anniversaire du Comité des fêtes Square du château Surgères

Spectacle anniversaire du Comité des fêtes Square du château Surgères samedi 13 juin 2026.

Lieu : Square du château

Adresse : Parc du Chateau de Surgères

Ville : 17700 Surgères

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Surgères

Spectacle anniversaire du Comité des fêtes

Square du château Parc du Chateau de Surgères Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Le Comité des fêtes de Surgères fête ses 25 ans et vous invite pour cela à sa soirée anniversaire et au spectacle 25 ans, ça se fête en sons, en lumières et … au galop ! , en partenariat avec le Théâtre Caballicare.
Gratuit, tout public.
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Square du château Parc du Chateau de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10  contact@aunis-maraispoitevin.com

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English :

The Comité des fêtes de Surgères is celebrating its 25th anniversary, and invites you to its anniversary party and show 25 ans, ça se fête en sons, en lumières et … au galop! , in partnership with Théâtre Caballicare.
Free admission, open to all.

L’événement Spectacle anniversaire du Comité des fêtes Surgères a été mis à jour le 2026-04-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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