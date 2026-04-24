Spectacle anniversaire du Comité des fêtes Square du château Surgères
Spectacle anniversaire du Comité des fêtes Square du château Surgères samedi 13 juin 2026.
Surgères
Spectacle anniversaire du Comité des fêtes
Square du château Parc du Chateau de Surgères Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Comité des fêtes de Surgères fête ses 25 ans et vous invite pour cela à sa soirée anniversaire et au spectacle 25 ans, ça se fête en sons, en lumières et … au galop ! , en partenariat avec le Théâtre Caballicare.
Gratuit, tout public.
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Square du château Parc du Chateau de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com
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English :
The Comité des fêtes de Surgères is celebrating its 25th anniversary, and invites you to its anniversary party and show 25 ans, ça se fête en sons, en lumières et … au galop! , in partnership with Théâtre Caballicare.
Free admission, open to all.
L’événement Spectacle anniversaire du Comité des fêtes Surgères a été mis à jour le 2026-04-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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