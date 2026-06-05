Marché du terroir Bord de Gères Surgères
Marché du terroir Bord de Gères Surgères dimanche 14 juin 2026.
Surgères
Marché du terroir
Bord de Gères A l’arrière du château Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Marché du Terroir avec un grand pique-nique champêtre. Possibilité de se restaurer sur place, apportez vos couverts.
Dans le cadre des 25 ans du Comité des Fêtes, plusieurs ateliers et animations seront proposés durant la journée.
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Bord de Gères A l’arrière du château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 98 90 surgerescomitedesfetes@gmail.com
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English :
Local market with a large picnic. Catering available on site, bring your own cutlery.
As part of the Comité des Fêtes’ 25th anniversary celebrations, several workshops and events will be held throughout the day.
L’événement Marché du terroir Surgères a été mis à jour le 2026-06-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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