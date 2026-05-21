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Loto La folie des cartons Surgères

Loto La folie des cartons Surgères vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Castel Park

Ville : 17700 Surgères

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Surgères

Loto La folie des cartons

Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Loto La folie des cartons , animé par Christophe.
Partie spéciale, bingo, tombola.
Restauration bar sur place.
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Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00 

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English :

Loto La folie des cartons , hosted by Christophe.
Special game, bingo, tombola.
Catering bar on site.

L’événement Loto La folie des cartons Surgères a été mis à jour le 2026-05-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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