Loto La folie des cartons Surgères
Loto La folie des cartons Surgères vendredi 5 juin 2026.
Surgères
Loto La folie des cartons
Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Loto La folie des cartons , animé par Christophe.
Partie spéciale, bingo, tombola.
Restauration bar sur place.
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Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00
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English :
Loto La folie des cartons , hosted by Christophe.
Special game, bingo, tombola.
Catering bar on site.
L’événement Loto La folie des cartons Surgères a été mis à jour le 2026-05-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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