Soirée festive Internationale Surgères
mardi 18 août 2026 · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Soirée festive Internationale
Castel park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Soirée festive internationale organisée par l’association Secours Catholique et la Paroisse St Joseph en pays surgérien. Repas international accompagné de danse indienne.
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Castel park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 01 77
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English :
An international festive evening organized by the Secours Catholique association and St. Joseph Parish in the Surgérien region. An international meal accompanied by Indian dance.
L’événement Soirée festive Internationale Surgères a été mis à jour le 2026-07-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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