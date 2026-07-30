Informations pratiques

Surgères

Soirée festive Internationale

Castel park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Soirée festive internationale organisée par l’association Secours Catholique et la Paroisse St Joseph en pays surgérien. Repas international accompagné de danse indienne.

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Castel park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 01 77

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English :

An international festive evening organized by the Secours Catholique association and St. Joseph Parish in the Surgérien region. An international meal accompanied by Indian dance.

L’événement Soirée festive Internationale Surgères a été mis à jour le 2026-07-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin