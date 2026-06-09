Les vendredis musicaux Arnold Le Café Français Surgères
Les vendredis musicaux Arnold Le Café Français Surgères vendredi 17 juillet 2026.
Surgères
Les vendredis musicaux Arnold
Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 19:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Venez découvrir pendant une soirée Arnold qui vous proposera de la chanson française, un brin musette.
Réservation conseillée.
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Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 contact@cafelefrancais.fr
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English :
Join us for an evening of Arnold’s French chanson, with a hint of musette.
Reservations recommended.
L’événement Les vendredis musicaux Arnold Surgères a été mis à jour le 2026-06-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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