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AGENDA · Surgères

Les vendredis musicaux Prettyleg Le Café Français Surgères

vendredi 21 août 2026 · Le Café Français · Surgères

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Le Café Français
Adresse
2 Av. de la Libération
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Les vendredis musicaux Prettyleg

Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Tous les vendredis soir, en collaboration avec co-organik-prod, le Café Français vous donne rendez-vous pour une programmation musicale variée.
Ce soir l’artiste Prettyleg vous proposera des morceaux de Blues, Afro et Celte.
Réservation conseillée.
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Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53  contact@cafelefrancais.fr

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English :

Every Friday night, in collaboration with co-organik-prod, the Café Français invites you to enjoy a diverse musical lineup.
Tonight, the artist Prettyleg will perform a mix of blues, Afro, and Celtic tunes.
Reservations are recommended.

L’événement Les vendredis musicaux Prettyleg Surgères a été mis à jour le 2026-08-08 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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