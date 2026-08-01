Les vendredis musicaux Prettyleg Le Café Français Surgères

Informations pratiques

Surgères

Les vendredis musicaux Prettyleg

Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Tous les vendredis soir, en collaboration avec co-organik-prod, le Café Français vous donne rendez-vous pour une programmation musicale variée.

Ce soir l’artiste Prettyleg vous proposera des morceaux de Blues, Afro et Celte.

Réservation conseillée.

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Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 contact@cafelefrancais.fr

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English :

Every Friday night, in collaboration with co-organik-prod, the Café Français invites you to enjoy a diverse musical lineup.

Tonight, the artist Prettyleg will perform a mix of blues, Afro, and Celtic tunes.

Reservations are recommended.

L’événement Les vendredis musicaux Prettyleg Surgères a été mis à jour le 2026-08-08 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin