Les vendredis musicaux Prettyleg Le Café Français Surgères
vendredi 21 août 2026 · Le Café Français · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Les vendredis musicaux Prettyleg
Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Tous les vendredis soir, en collaboration avec co-organik-prod, le Café Français vous donne rendez-vous pour une programmation musicale variée.
Ce soir l’artiste Prettyleg vous proposera des morceaux de Blues, Afro et Celte.
Réservation conseillée.
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Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 contact@cafelefrancais.fr
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English :
Every Friday night, in collaboration with co-organik-prod, the Café Français invites you to enjoy a diverse musical lineup.
Tonight, the artist Prettyleg will perform a mix of blues, Afro, and Celtic tunes.
Reservations are recommended.
L’événement Les vendredis musicaux Prettyleg Surgères a été mis à jour le 2026-08-08 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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