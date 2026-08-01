Soirée de l’été country Sous les Halles Métalliques Surgères
mardi 11 août 2026 · Sous les Halles Métalliques · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Soirée de l’été country
Sous les Halles Métalliques Rue du Véco Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:30:00
fin : 2026-08-11 22:30:00
Date(s) :
2026-08-11
La soirée country de Surgères 2026 est de retour, à bloquer dès à présent dans votre agenda. Rendez-vous sous les halles de Surgères.
Gratuit et ouvert à tous.
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Sous les Halles Métalliques Rue du Véco Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 98 90 countrysurgerescity@gmail.com
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English :
The 2026 Surgères Country Night is back—mark your calendars now. See you at the Surgères market hall.
Free and open to everyone.
L’événement Soirée de l’été country Surgères a été mis à jour le 2026-07-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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