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AGENDA · Surgères

Soirée de l’été country Sous les Halles Métalliques Surgères

mardi 11 août 2026 · Sous les Halles Métalliques · Surgères

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Sous les Halles Métalliques
Adresse
Rue du Véco
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Soirée de l’été country

Sous les Halles Métalliques Rue du Véco Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:30:00
fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :
2026-08-11

La soirée country de Surgères 2026 est de retour, à bloquer dès à présent dans votre agenda. Rendez-vous sous les halles de Surgères.
Gratuit et ouvert à tous.
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Sous les Halles Métalliques Rue du Véco Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 98 90  countrysurgerescity@gmail.com

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English :

The 2026 Surgères Country Night is back—mark your calendars now. See you at the Surgères market hall.
Free and open to everyone.

L’événement Soirée de l’été country Surgères a été mis à jour le 2026-07-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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