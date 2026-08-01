Soirée de l’été country Sous les Halles Métalliques Surgères

Informations pratiques

Surgères

Soirée de l’été country

Sous les Halles Métalliques Rue du Véco Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:30:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-08-11

La soirée country de Surgères 2026 est de retour, à bloquer dès à présent dans votre agenda. Rendez-vous sous les halles de Surgères.

Gratuit et ouvert à tous.

.

Sous les Halles Métalliques Rue du Véco Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 98 90 countrysurgerescity@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 2026 Surgères Country Night is back—mark your calendars now. See you at the Surgères market hall.

Free and open to everyone.

L’événement Soirée de l’été country Surgères a été mis à jour le 2026-07-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin