Loto spécial été Salle du Castel Park Surgères
Loto spécial été Salle du Castel Park Surgères dimanche 14 juin 2026.
Surgères
Loto spécial été
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez participer au loto spécial été !
Parie spéciale, bingo, tombola, jeux du super chariot.
Restauration et buvette sur place. Réservation par téléphone.
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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88
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English :
Come and take part in our special summer bingo!
Special betting, bingo, tombola, super cart games.
Catering and refreshments on site. Reservations by phone.
L’événement Loto spécial été Surgères a été mis à jour le 2026-05-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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