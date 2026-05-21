Loto spécial été Salle du Castel Park Surgères

Surgères

Loto spécial été

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez participer au loto spécial été !

Parie spéciale, bingo, tombola, jeux du super chariot.

Restauration et buvette sur place. Réservation par téléphone.

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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88

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English :

Come and take part in our special summer bingo!

Special betting, bingo, tombola, super cart games.

Catering and refreshments on site. Reservations by phone.

L’événement Loto spécial été Surgères a été mis à jour le 2026-05-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin