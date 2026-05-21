Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto spécial été Salle du Castel Park Surgères

Loto spécial été Salle du Castel Park Surgères dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle du Castel Park

Adresse : Impasse du Castel Park

Ville : 17700 Surgères

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Surgères

Loto spécial été

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Venez participer au loto spécial été !
Parie spéciale, bingo, tombola, jeux du super chariot.
Restauration et buvette sur place. Réservation par téléphone.
  .

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in our special summer bingo!
Special betting, bingo, tombola, super cart games.
Catering and refreshments on site. Reservations by phone.

L’événement Loto spécial été Surgères a été mis à jour le 2026-05-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

À voir aussi à Surgères (Charente-Maritime)