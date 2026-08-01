Rencontre d’artiste Laurent Joubeaux Micro-Folie de Surgères Surgères

Informations pratiques

Surgères

Rencontre d’artiste Laurent Joubeaux

Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La Micro-Folie de Surgères en partenariat avec le Comptoir Local® à Surgères vous propose de venir rencontrer Laurent JOUBEAUX, sculpteur soudeur.

Plongez dans son univers poétique sur le thème de La Constellation de la Souris Chauve.

En accès libre.

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Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

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English :

Micro-Folie de Surgères, in partnership with Comptoir Local® in Surgères, invites you to come meet Laurent JOUBEAUX, a sculptor and welder.

Immerse yourself in his poetic world centered on the theme of *La Constellation de la Souris Chauve*.

Free admission.

L’événement Rencontre d’artiste Laurent Joubeaux Surgères a été mis à jour le 2026-08-08 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin