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AGENDA · Surgères

Rencontre d’artiste Laurent Joubeaux Micro-Folie de Surgères Surgères

samedi 22 août 2026 · Micro-Folie de Surgères · Surgères

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Micro-Folie de Surgères
Adresse
Demeure du Régisseur
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Rencontre d’artiste Laurent Joubeaux

Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

La Micro-Folie de Surgères en partenariat avec le Comptoir Local® à Surgères vous propose de venir rencontrer Laurent JOUBEAUX, sculpteur soudeur.
Plongez dans son univers poétique sur le thème de La Constellation de la Souris Chauve.
En accès libre.
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Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91  micro-folie@ville-surgeres.fr

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English :

Micro-Folie de Surgères, in partnership with Comptoir Local® in Surgères, invites you to come meet Laurent JOUBEAUX, a sculptor and welder.
Immerse yourself in his poetic world centered on the theme of *La Constellation de la Souris Chauve*.
Free admission.

L’événement Rencontre d’artiste Laurent Joubeaux Surgères a été mis à jour le 2026-08-08 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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