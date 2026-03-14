Théâtre Mais qu’est-ce qu’ils sont fous ces jeunes! Salle du Castel Park Surgères
Théâtre Mais qu’est-ce qu’ils sont fous ces jeunes! Salle du Castel Park Surgères samedi 6 juin 2026.
Surgères
Théâtre Mais qu’est-ce qu’ils sont fous ces jeunes!
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Mais qu’est-ce qu’ils sont fous, ces jeunes ! Spectacle tout public conseillé à partir de 10 ans.
Réservation conseillée.
Buvette et restauration sur place. Tombola.
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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 10 76 14 animaphoenixbyanimartcrea@gmail.com
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English :
How crazy these kids are! Recommended for ages 10 and up.
Reservations recommended.
Refreshments and catering on site. Tombola.
L’événement Théâtre Mais qu’est-ce qu’ils sont fous ces jeunes! Surgères a été mis à jour le 2026-05-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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