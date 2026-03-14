Théâtre Mais qu’est-ce qu’ils sont fous ces jeunes! Salle du Castel Park Surgères

Surgères

Théâtre Mais qu’est-ce qu’ils sont fous ces jeunes!

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Mais qu’est-ce qu’ils sont fous, ces jeunes ! Spectacle tout public conseillé à partir de 10 ans.

Réservation conseillée.

Buvette et restauration sur place. Tombola.

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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 10 76 14 animaphoenixbyanimartcrea@gmail.com

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English :

How crazy these kids are! Recommended for ages 10 and up.

Reservations recommended.

Refreshments and catering on site. Tombola.

L’événement Théâtre Mais qu’est-ce qu’ils sont fous ces jeunes! Surgères a été mis à jour le 2026-05-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin