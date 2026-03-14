Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre Mais qu’est-ce qu’ils sont fous ces jeunes! Salle du Castel Park Surgères

Théâtre Mais qu’est-ce qu’ils sont fous ces jeunes! Salle du Castel Park Surgères samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle du Castel Park

Adresse : Impasse du Castel Park

Ville : 17700 Surgères

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 9 9 9

Surgères

Théâtre Mais qu’est-ce qu’ils sont fous ces jeunes!

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Mais qu’est-ce qu’ils sont fous, ces jeunes ! Spectacle tout public conseillé à partir de 10 ans.
Réservation conseillée.
Buvette et restauration sur place. Tombola.
  .

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 10 76 14  animaphoenixbyanimartcrea@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How crazy these kids are! Recommended for ages 10 and up.
Reservations recommended.
Refreshments and catering on site. Tombola.

L’événement Théâtre Mais qu’est-ce qu’ils sont fous ces jeunes! Surgères a été mis à jour le 2026-05-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

À voir aussi à Surgères (Charente-Maritime)