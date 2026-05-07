Art-science-société : une alliance fertile au service de la transition socio-environnementale 360 Rennes Vendredi 26 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Temps professionnel à destination de celles et ceux intéressé·es par les questions de recherche-création et de recherche participative

Vous êtes enseignant·e, chercheur·e, artiste, professionnel·le de la culture, acteur d’une association ou d’une collectivité et vous êtes intéressé·e par les questions de recherche-création et de recherche participative ?

Participez à notre après-midi professionnelle qui aura lieu le vendredi 26 juin 2026 de 14h à 19h30 au 360 à Rennes.

**Au programme :** conférence, table ronde, projection-débat, expositions, ateliers, cocktail dînatoire suivi d’un spectacle aux Champs Libres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T19:30:00.000+02:00

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https://iris-e.univ-rennes.fr/art-science-societe-une-alliance-fertile-au-service-de-la-transition-socio-environnementale-juin

360 4 Bis / 6 cours des Alliés – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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