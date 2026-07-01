Art | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Art | Théâtre 17 – 20 mars 2027 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-17T20:45:00+01:00 – 2027-03-17T22:15:00+01:00

Fin : 2027-03-20T20:45:00+01:00 – 2027-03-20T22:15:00+01:00

Dans un intérieur bourgeois dépouillé, signé Édouard Laug (le scénographe de la première version), un canapé et le célèbre monochrome blanc deviennent le terrain d’un affrontement aussi drôle que cruel. Marc, ingénieur, Serge, dermatologue, et Yvan, employé dans une papeterie, se connaissent depuis des décennies. Pourtant, l’achat de ce tableau, qualifié de « merde » par Marc, suffit à ébranler leur relation et à en révéler les non-dits.

De ce texte à l’efficacité implacable, le trio, amis dans la vie comme sur scène, en révèle toute l’authenticité avec une candeur touchante. Moins un pamphlet contre l’art contemporain qu’un hymne à l’amitié, leur interprétation dévoile toute la complexité des rapports humains, entre disputes, mauvaise foi et joie de la réconciliation.

> Molières 2026 : quatre nominations dans les catégories Spectacle Théâtre Privé, Comédien (François Morel et Olivier Saladin) et Mise en scène (François Morel).

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Triomphe à sa sortie en 1994, Art de Yasmina Reza est devenue un classique du théâtre contemporain. François Morel et ses complices des Deschiens, Olivier Broche et Olivier Saladin,

Manuelle Toussaint