Informations pratiques

Mimbaste

Art Thérapie adolescents

1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 16:00:00

fin : 2026-09-09 17:30:00

Date(s) :

2026-09-09

L’objectif de la pratique de l’art-thérapie est d’aller vers un mieux-être.

Il permet d’apprendre à mieux se connaitre et d’optimiser son potentiel en en prenant conscience à travers un art.

Atelier d’initiation gratuit. Sur inscription, places limitées.

L’objectif de la pratique de l’art-thérapie est d’aller vers un mieux-être.

Il permet d’apprendre à mieux se connaitre et d’optimiser son potentiel en en prenant conscience à travers un art.

Atelier d’initiation gratuit. Sur inscription, places limitées. .

1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

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English : Art Thérapie adolescents

The goal of art therapy is to promote well-being.

It helps you get to know yourself better and maximize your potential by becoming more self-aware through art.

Free introductory workshop. Registration required; limited space available.

L’événement Art Thérapie adolescents Mimbaste a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans