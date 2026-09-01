Art Thérapie adolescents Mimbaste
mercredi 9 septembre 2026 · Mimbaste
Informations pratiques
Mimbaste
Art Thérapie adolescents
1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-09 17:30:00
Date(s) :
2026-09-09
L’objectif de la pratique de l’art-thérapie est d’aller vers un mieux-être.
Il permet d’apprendre à mieux se connaitre et d’optimiser son potentiel en en prenant conscience à travers un art.
Atelier d’initiation gratuit. Sur inscription, places limitées.
L’objectif de la pratique de l’art-thérapie est d’aller vers un mieux-être.
Il permet d’apprendre à mieux se connaitre et d’optimiser son potentiel en en prenant conscience à travers un art.
Atelier d’initiation gratuit. Sur inscription, places limitées. .
1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15
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English : Art Thérapie adolescents
The goal of art therapy is to promote well-being.
It helps you get to know yourself better and maximize your potential by becoming more self-aware through art.
Free introductory workshop. Registration required; limited space available.
L’événement Art Thérapie adolescents Mimbaste a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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