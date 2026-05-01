Art urbain HomeStyle VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Art urbain HomeStyle VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 22 mai 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Art urbain HomeStyle
VILLEDIEU-LES-POELES Parking de la gare Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Venez découvrir l’art urbain !
Une vingtaine d’artistes seront présents pour vous en mettre plein les yeux.
– Live painting 350m².
– Initiation au graffiti. .
VILLEDIEU-LES-POELES Parking de la gare Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69
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L’événement Art urbain HomeStyle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Villedieu-les-Poêles
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