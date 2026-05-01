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Art urbain HomeStyle VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Art urbain HomeStyle VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Art urbain HomeStyle VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 22 mai 2026.

Lieu : VILLEDIEU-LES-POELES

Adresse : Parking de la gare

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Art urbain HomeStyle

VILLEDIEU-LES-POELES Parking de la gare Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Venez découvrir l’art urbain !
Une vingtaine d’artistes seront présents pour vous en mettre plein les yeux.
– Live painting 350m².
– Initiation au graffiti.   .

VILLEDIEU-LES-POELES Parking de la gare Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69 

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L’événement Art urbain HomeStyle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Villedieu-les-Poêles

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