Art urbain HomeStyle VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Art urbain HomeStyle

VILLEDIEU-LES-POELES Parking de la gare Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez découvrir l’art urbain !

Une vingtaine d’artistes seront présents pour vous en mettre plein les yeux.

– Live painting 350m².

– Initiation au graffiti. .

VILLEDIEU-LES-POELES Parking de la gare Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69

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English : Art urbain HomeStyle

L’événement Art urbain HomeStyle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Villedieu-les-Poêles