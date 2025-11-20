Collège Saint Joseph de Villedieu-les-Poêles VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Collège Saint Joseph de Villedieu-les-Poêles

VILLEDIEU-LES-POELES 25 rue des écoles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 01:00:00

Date(s) :

2026-05-29

– apéro-concert avec le groupe trio mino à partir de 20h00,

– illumination des de la chapelle et du bâtiment principal.,

– exposition dans la chapelle,

– buvette et restauration sur place. .

VILLEDIEU-LES-POELES 25 rue des écoles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 83 58 77 94 aisjvilledieu@gmail.com

English : Collège Saint Joseph de Villedieu-les-Poêles

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Collège Saint Joseph de Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-11-20 par Attitude Manche