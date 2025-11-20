Collège Saint Joseph de Villedieu-les-Poêles VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VILLEDIEU-LES-POELES 25 rue des écoles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 01:00:00
Date(s) :
2026-05-29
– apéro-concert avec le groupe trio mino à partir de 20h00,
– illumination des de la chapelle et du bâtiment principal.,
– exposition dans la chapelle,
– buvette et restauration sur place. .
VILLEDIEU-LES-POELES 25 rue des écoles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 83 58 77 94 aisjvilledieu@gmail.com
