Fête du Jardin Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Fête du Jardin Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 17 mai 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Fête du Jardin
Villedieu-les-Poêles 13 Rue de Caen Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
8e Edition de la Fête du Jardin, à Villedieu-Les-Poêles au Jardin Public et Place de la Perrière.
Artisans (plantes, accessoires…), conférences, exposition, distribution de compost du service jardin municipal.
Restauration sur place (carte bancaire acceptée).
Organisation Quartier Haut Villedieu et Ville de Villedieu. .
Villedieu-les-Poêles 13 Rue de Caen Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 7 50 37 68 43 association.haut.villedieu@gmail.com
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English : Fête du Jardin
L’événement Fête du Jardin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Villedieu-les-Poêles
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