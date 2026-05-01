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Le petit marché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Le petit marché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Le petit marché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Villedieu-les-Poêles

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Le petit marché

Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 08:30:00
fin : 2026-05-22 13:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Tous les vendredis matins, sur la place des Halles, vous retrouverez plusieurs producteurs locaux de fruits et légumes, œufs, crème, volailles, poissons, fruits de mer, etc. Idéal pour faire un appoint en fin de semaine !   .

Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16 

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English : Le petit marché

L’événement Le petit marché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Villedieu-les-Poêles

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