ARTCOBLAN EXPOSITION PATRICK CHAPPERT-GAUJAL ARTCOBLAN Blan

Blan

ARTCOBLAN EXPOSITION PATRICK CHAPPERT-GAUJAL

ARTCOBLAN 23 Route de Puylaurens Blan Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-05-22

Découvrez le travail de Patrick Chappert-Gaujal

En mai, venez admirer les œuvres de Patrick Chappert-Gaujal.

Patrick Chappert-Gaujal appartient à ces artistes généreux dont l’œuvre est immédiatement accessible. Il n’impose aucune grille de lecture ni interprétation, laissant au spectateur la liberté de s’approprier ses créations et d’y déambuler librement, passant des motifs aux volumes au fil de son regard.

Né à Bédarieux, il est très tôt sensibilisé à l’art et intègre jeune l’École des Beaux-Arts de Perpignan.

Il y est influencé par le mouvement Supports/Surfaces, qui marque son rapport à la matière.

Dès les années 1970, il développe une pratique personnelle fondée sur l’expérimentation et la récupération.

Il commence à exposer en 1977 et construit progressivement une carrière internationale.

Installé en Suède dans les années 1980, il collabore avec la célèbre Galerie GKM aux côtés d’artistes reconnus, comme César, Karel Appel, Adami, Erro ou encore Sam Francis.

Son travail se nourrit de nombreux voyages en Europe, en Afrique, en Asie et aux États-Unis.

Son œuvre est dite protéiforme , mêlant peinture, sculpture, assemblage, photographie et installations.

Il utilise fréquemment des matériaux récupérés, notamment les laisses de mer, au cœur de sa démarche.

La notion de trace et de mémoire est centrale, rapprochant son travail d’une archéologie imaginaire.

Inspiré par la science et la cartographie, il crée des univers poétiques et complexes.

Depuis 1975, il a participé à plus de 300 expositions et réalisé des œuvres monumentales en France et à l’étranger.

Vernissage vendredi 22 mai à partir de 19h. .

ARTCOBLAN 23 Route de Puylaurens Blan 81700 Tarn Occitanie artcoblan@artcoblan.fr

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English :

Discover the work of Patrick Chappert-Gaujal

L’événement ARTCOBLAN EXPOSITION PATRICK CHAPPERT-GAUJAL Blan a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE