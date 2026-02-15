Le rêve américain, Clap Ciné, Carmaux
Dimanche 15 février, 16h15 Clap Ciné Carmaux, 3 avenue Jean Jaurès, Carmaux Avant-première
16 - 20 février 2026 Initiation à l'art du conte Les Zatypik route des crêtes 81630 Salvagnac Salvagnac Tarn Une conteuse ou un conteur est en vous… Donnez-lui la parole ! Une formation pratique pour découvrir l’art du conte.
Mardi 17 février, 20h00 Scène nationale d'Albi-Tarn Albi, Place de l'amitié entre les Peuples 81000 Albi L'ANNEXE - Création 2024 Festival d'Avignon Texte et mise en scène Baptiste Amann
Mercredi 18 février, 14h00 IFE - Ecole d'Assas Guyancourt 78 Sémalens, 1 bis avenue 1945 78280 GUYANCOURT JPO Ergothérapie et Imagerie Médical mercredi 18 février 2026 à 14h à l'Ecole d'Assas (Guyancourt 78)
Jeudi 19 février, 10h00 Webinaire Albi, Albi Le RAG vous permet de bénéficier de la puissance de l'IA générative tout en gardant le contrôle total de vos informations sensibles.
Jeudi 19 février, 19h30 Clap Ciné Carmaux, 3 avenue Jean Jaurès, Carmaux Séance exceptionnelle
Jeudi 26 février, 20h30 Clap Ciné Carmaux, 3 avenue Jean Jaurès, Carmaux Les jeudis coup de cœur de clap’actions
Exposition temporaire Les Amériques et la Réforme au Musée du Protestantisme (œuvres de Frédéric LERE) Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité 235 Hameau La Ramade FERRIERES Fontrieu Tarn 2026-03-15 2026-03-15
Dimanche 15 mars, 17h00 Clap Ciné Carmaux, 3 avenue Jean Jaurès, Carmaux Ciné débat
Jeudi 19 mars, 20h30 Clap Ciné Carmaux, 3 avenue Jean Jaurès, Carmaux Les jeudis coup de cœur de clap’actions
Dimanche 22 mars, 10h30 Clap Ciné Carmaux, 3 avenue Jean Jaurès, Carmaux Ciné petit déj
Samedi 4 avril, 20h30 Pré-sélections Albi Impro Factory Maison de quartier de Cantepau 50 avenue Mirabeau 81000 Albi Albi Tarn Venez voter pour votre équipe d'improvisation favorite! Choisissez les pour qu'ils viennent jouer en première partie du S.L.I.P le samedi 11 avril 2026 au théâtre des Lices!
Stage de teinture pastel et indigo Atelier de teinture bleu pastel La ferme au village 194 route des Miquelles Escoussens Tarn 2026-04-11 09:30:00 2026-04-11 09:30:00
21 - 23 avril 2026 STAGE : La voix des histoires Les Zatypik route des crêtes 81630 Salvagnac Salvagnac Tarn Un atelier conte pour découvrir et développer les richesses de votre voix.
Circuit Moto des Monts de Lacaune & du Sidobre entre Lacs et Montagne 81230 Lacaune Tarn Occitanie Circuit de 150 km qui vous fera découvrir les magnifiques paysages du Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Sentier de découverte de Martinou Martinou 81230 Lacaune Tarn Occitanie Autour de la grange de Martinou, vous découvrirez la forêt domaniale de Lacaune, ses milieux et paysages caractéristiques, son histoire et son patrimoine.
Loca Base de Canoë Kayak/Paddle et Location de vélo électrique Chemin des berges 81340 Trébas Tarn Occitanie La pratique du canoë-kayak et du stand-up paddle s’adresse à tout le monde et procure immanquablement des émotions vraies, intérieures.
Le vélo électrique vous permettra également de découvrir de façon tranquille les beaux paysages de la Vallée du Tarn.
Sur les traces de la résistance Circuit n°5 Le Corps franc de la Montagne Noire et la 4203ème Cie Francs Tireurs Partisans 81230 Lacaune Tarn Occitanie Embarquez pour un voyage captivant à travers l'histoire de la Résistance ! Ce circuit de 64 km vous mène sur les traces des héros du Maquis de Martinou et de la 4203ème Cie F.T.P. Une expérience unique et enrichissante à ne pas manquer !
Balade à Rouairoux EGLISE DE ROUAIROUX 81240 Rouairoux Tarn Occitanie Vous aimez la forêt et les beaux points de vue ?