Sur les traces de la résistance Circuit n°5 Le Corps franc de la Montagne Noire et la 4203ème Cie Francs Tireurs Partisans 81230 Lacaune Tarn Occitanie Embarquez pour un voyage captivant à travers l'histoire de la Résistance ! Ce circuit de 64 km vous mène sur les traces des héros du Maquis de Martinou et de la 4203ème Cie F.T.P. Une expérience unique et enrichissante à ne pas manquer !