30 ANS DU CANAL DU MIDI UNE JOURNÉE POUR COMPRENDRE ET S’ÉMERVEILLER Les Cammazes

Les Cammazes

30 ANS DU CANAL DU MIDI UNE JOURNÉE POUR COMPRENDRE ET S’ÉMERVEILLER

2 Route de Carcassonne Les Cammazes Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-06-26 16:00:00

Date(s) :

2026-06-26

célébrons les 30 ans de l’inscription du Canal du Midi sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

En 2026, nous célébrons les 30 ans de l’inscription du Canal du Midi sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. À cette occasion, la mairie des Cammazès vous propose une journée exceptionnelle dédiée à la découverte de ce chef-d’œuvre d’ingénierie.

L’après-midi, les élèves de l’école primaire participeront à une animation ludique et pédagogique

Le chemin qui marche !… comment ça marche ?… , proposée par l’association Acampo.

À travers maquettes et visuels, les enfants découvriront de manière interactive qui a construit le canal, pourquoi, comment il fonctionne et à quoi il sert.

En soirée, place à un moment de découverte ouvert à tous, en famille

Le Canal du Midi l’essenCIEL, l’essentiel du Canal vu du ciel .

Ce diaporama animé par André Authier vous plongera dans l’histoire fascinante de Pierre-Paul Riquet et de son œuvre.

Au programme

Une histoire hors du commun

Un système d’alimentation en eau ingénieux

Les clés de compréhension d’un bien inscrit à l’UNESCO

Entre vues aériennes spectaculaires, plans et schémas, cette présentation offre une immersion unique dans le patrimoine du canal.

Rendez-vous vendredi 26 juin à 20h30

Foyer municipal des Cammazès

️ Entrée gratuite

Verre de l’amitié offert à l’issue de la soirée

À cette occasion, le livre Voies d’eau d’Occitanie vues du ciel sera présenté et dédicacé par l’auteur.

Une belle invitation à redécouvrir le Canal du Midi, entre transmission, patrimoine et émerveillement. .

2 Route de Carcassonne Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 11 83

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English :

celebrate the 30th anniversary of the Canal du Midi?s inscription on UNESCO?s World Heritage List

L’événement 30 ANS DU CANAL DU MIDI UNE JOURNÉE POUR COMPRENDRE ET S’ÉMERVEILLER Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE