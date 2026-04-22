VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN PARC DE LA VOUTE VAUBAN Les Cammazes

Les Cammazes

VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN

PARC DE LA VOUTE VAUBAN 2 ROUTE DE CARCASSONNE Les Cammazes Tarn

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Suivez notre guide à la découverte de la voûte Vauban !

Pénétrez au coeur de la Montagne Noire, parcourez le tunnel de la voûte Vauban et découvrez le système d’alimentation du canal du Midi.

N’oubliez pas votre lampe de poche ! Rendez-vous au niveau du Bureau d’information touristique des Cammazes

Cette visite est programmée les jeudis en juillet et août à 15h. Durée 1h 6 .

PARC DE LA VOUTE VAUBAN 2 ROUTE DE CARCASSONNE Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 17 17 contact@auxsourcesducanaldumidi.com

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English :

Follow our guide to discover the Vauban vault!

L’événement VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE