BALADE NOCTURNE EN FAMILLE DANS LA FORET DE L'AIGUILLE rue des Sabotiers Les Cammazes mercredi 29 juillet 2026.
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
2026-07-29
Arpentez les chemins de la forêt de l’Aiguille pour profiter de la biodiversité nocturne de la montagne Noire !
Arpentez les chemins de la forêt de l’Aiguille pour profiter de la biodiversité nocturne de la montagne Noire ! Balade accompagnée et commentée, apéritif offert dans la forêt prévoir chaussures fermées, lampe frontale ou lampe torche, eau et pique nique Départ de la salle des fêtes à 19h et retour vers 23h-23h30 tarif 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans (les enfants doivent être sous la responsabailité d’un adulte) 7.5 km aller retour Annulation en cas de mauvais temps ou alerte météo France. .
assolesmyositis@gmail.com
English :
Stroll along the paths of the Aiguille forest to enjoy the nocturnal biodiversity of the Montagne Noire!
