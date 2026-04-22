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VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN PARC DE LA VOUTE VAUBAN Les Cammazes

VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN PARC DE LA VOUTE VAUBAN Les Cammazes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : PARC DE LA VOUTE VAUBAN

Adresse : 2 ROUTE DE CARCASSONNE

Ville : 81540 Les Cammazes

Département : Tarn

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Les Cammazes

VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN

PARC DE LA VOUTE VAUBAN 2 ROUTE DE CARCASSONNE Les Cammazes Tarn

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-23

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Cette visite est programmée les jeudis en juillet et août à 15h. Durée 1h 6  .

PARC DE LA VOUTE VAUBAN 2 ROUTE DE CARCASSONNE Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 17 17  contact@auxsourcesducanaldumidi.com

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English :

Follow our guide to discover the Vauban vault!

L’événement VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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