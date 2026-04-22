BALADE NOCTURNE EN FAMILLE DANS LA FORET DE L’AIGUILLE rue des Sabotiers Les Cammazes
BALADE NOCTURNE EN FAMILLE DANS LA FORET DE L’AIGUILLE rue des Sabotiers Les Cammazes mercredi 12 août 2026.
Les Cammazes
BALADE NOCTURNE EN FAMILLE DANS LA FORET DE L’AIGUILLE
rue des Sabotiers SALLE DES FETES Les Cammazes Tarn
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Arpentez les chemins de la forêt de l’Aiguille pour profiter de la biodiversité nocturne de la montagne Noire !
Arpentez les chemins de la forêt de l’Aiguille pour profiter de la biodiversité nocturne de la montagne Noire ! Balade accompagnée et commentée, apéritif offert dans la forêt prévoir chaussures fermées, lampe frontale ou lampe torche, eau et pique nique Départ de la salle des fêtes à 19h et retour vers 23h-23h30 tarif 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans (les enfants doivent être sous la responsabailité d’un adulte) 7.5 km aller retour Annulation en cas de mauvais temps ou alerte météo France. .
rue des Sabotiers SALLE DES FETES Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie assolesmyositis@gmail.com
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English :
Stroll along the paths of the Aiguille forest to enjoy the nocturnal biodiversity of the Montagne Noire!
L’événement BALADE NOCTURNE EN FAMILLE DANS LA FORET DE L’AIGUILLE Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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