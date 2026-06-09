BALADE NOCTURNE EN FAMILLE DANS LA FORET DE L’AIGUILLE SALLE DES FETES Les Cammazes mercredi 29 juillet 2026.

Les Cammazes

BALADE NOCTURNE EN FAMILLE DANS LA FORET DE L’AIGUILLE

SALLE DES FETES Route de Carcassonne Les Cammazes Tarn

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Arpentez les chemins de la forêt de l’Aiguille pour profiter de la biodiversité nocturne de la montagne Noire !

Arpentez les chemins de la forêt de l’Aiguille pour profiter de la biodiversité nocturne de la montagne Noire !

Balade accompagnée et commentée, apéritif offert dans la forêt.

Prévoir des chaussures fermées, une lampe frontale ou lampe torche, de l’eau et un pique nique.

Départ de la salle des fêtes à 19h et retour vers 23h-23h30.

Tarif 5€, gratuit pour les moins de 12 ans (les enfants doivent être sous la responsabailité d’un adulte)

7,5 km aller-retour Annulation en cas de mauvais temps ou alerte météo France. .

SALLE DES FETES Route de Carcassonne Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie assolesmyositis@gmail.com

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English :

Stroll along the paths of the Aiguille forest to enjoy the nocturnal biodiversity of the Montagne Noire!

L’événement BALADE NOCTURNE EN FAMILLE DANS LA FORET DE L’AIGUILLE Les Cammazes a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE