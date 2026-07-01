VIDE GRENIERS SALLE DES FETES Les Cammazes

dimanche 26 juillet 2026 · SALLE DES FETES · Les Cammazes

Informations pratiques

Les Cammazes

VIDE GRENIERS

SALLE DES FETES 4 Route de Carcassonne Les Cammazes Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez trouver la perle rare !

Vide greniers organisé par l’association Rencontres et Loisirs le dimanche 26 juillet 2026.

A la salle des fêtes des Cammazes de 9h à 17h. .

SALLE DES FETES 4 Route de Carcassonne Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 24 79 d.maurel4@laposte.net

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English :

Come and find the rare pearl!

L’événement VIDE GRENIERS Les Cammazes a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE