VIDE GRENIERS SALLE DES FETES Les Cammazes
dimanche 26 juillet 2026 · SALLE DES FETES · Les Cammazes
Informations pratiques
Les Cammazes
VIDE GRENIERS
SALLE DES FETES 4 Route de Carcassonne Les Cammazes Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Venez trouver la perle rare !
Vide greniers organisé par l’association Rencontres et Loisirs le dimanche 26 juillet 2026.
A la salle des fêtes des Cammazes de 9h à 17h. .
SALLE DES FETES 4 Route de Carcassonne Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 24 79 d.maurel4@laposte.net
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English :
Come and find the rare pearl!
L’événement VIDE GRENIERS Les Cammazes a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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