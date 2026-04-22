VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN PARC DE LA VOUTE VAUBAN Les Cammazes
VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN PARC DE LA VOUTE VAUBAN Les Cammazes jeudi 9 juillet 2026.
Les Cammazes
VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN
PARC DE LA VOUTE VAUBAN 2 ROUTE DE CARCASSONNE Les Cammazes Tarn
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Suivez notre guide à la découverte de la voûte Vauban !
Pénétrez au coeur de la Montagne Noire, parcourez le tunnel de la voûte Vauban et découvrez le système d’alimentation du canal du Midi.
N’oubliez pas votre lampe de poche ! Rendez-vous au niveau du Bureau d’information touristique des Cammazes
Cette visite est programmée les jeudis en juillet et août à 15h. Durée 1h 6 .
PARC DE LA VOUTE VAUBAN 2 ROUTE DE CARCASSONNE Les Cammazes 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 17 17 contact@auxsourcesducanaldumidi.com
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English :
Follow our guide to discover the Vauban vault!
L’événement VISITE GUIDEE DE LA VOUTE VAUBAN Les Cammazes a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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