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Marché estival du soir à Villeneuve-sur-Tarn Au bord du Tarn, sous l’école Curvalle

Marché estival du soir à Villeneuve-sur-Tarn Au bord du Tarn, sous l’école Curvalle mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Au bord du Tarn, sous l'école

Adresse : Ancien camping derrière l'école

Ville : 81250 Curvalle

Département : Tarn

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Curvalle

Marché estival du soir à Villeneuve-sur-Tarn

Au bord du Tarn, sous l’école Ancien camping derrière l’école Curvalle Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-08-26 22:30:00

Date(s) :
2026-06-24

Le marché gourmand se déroule le mercredi soir avec des producteurs et artisans locaux avec possibilité de manger sur place ! Diversité de food trucks et artisans locaux !
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Au bord du Tarn, sous l’école Ancien camping derrière l’école Curvalle 81250 Tarn Occitanie   lemarchedevilleneuvesurtarn@gmail.com

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English :

The gourmet market takes place on Wednesday evenings with local producers and artisans, with the option of eating in! A variety of food trucks and local artisans!

L’événement Marché estival du soir à Villeneuve-sur-Tarn Curvalle a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois