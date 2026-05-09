Marché des saveurs Place de la Bascule Villefranche-d’Albigeois

Villefranche-d’Albigeois

Marché des saveurs

Place de la Bascule 1 avenue d’Albi Villefranche-d’Albigeois Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-06-23

Marché des Saveurs Un Rendez-vous Savoureux et Festif !

Cet été, plongez dans une ambiance chaleureuse et conviviale au Marché des Saveurs organisé tous les mardis soir à partir de 19h. au cœur du Village.

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Place de la Bascule 1 avenue d’Albi Villefranche-d’Albigeois 81430 Tarn Occitanie +33 5 63 55 30 15 mairie@villefranchedalbigeois.fr

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English :

Marché des Saveurs A Tasty and Festive Rendezvous!

This summer, immerse yourself in the warm and friendly atmosphere of the Marché des Saveurs, held every Tuesday evening from 7pm in the heart of the Village.

L’événement Marché des saveurs Villefranche-d’Albigeois a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois