Bal trad d’été, Chapiteau du stade Mazicou, Albi

Bal trad d’été Samedi 13 juin, 19h00 Chapiteau du stade Mazicou Tarn

entrée : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Pour cette soirée, le groupe Brindair’Òc soutient le CCOA dans sa démarche de promotion de la culture occitane sous toutes ses formes.

Pour fêter la fin d’année de l**’atelier de danse et culture populaire occitanes du Breuil,** le groupe BrindAir’Òc partage la scène avec l’ensemble de musique traditionnelles du Conservatoire du Musique et de Danse du Tarn – CMDT. Le groupe BrindAir’Òc permet à un tout nouveau groupe de musique traditionnelle albigeois de se produire en fin de soirée : les Gafaròtz.

S’associeront en toute fin de soirée, les musiciens amateurs qui le souhaitent, pour offrir aux danseurs un moment de détente au son des graïles, violons, crabas, flûtes, accordéons et guitares sur un répertoire traditionnel toujours très apprécié voire plébiscité. Un répertoire chanté est aussi prévu… Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre dès 19 heures pour un repas partagé !

Retrouvez ici le programme complet : https://ccoa.info/2026/05/20/bal-trad-estiu/

Chapiteau du stade Mazicou 82 Avenue de Mazicou, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 46 21 43 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ccoa.info »}] [{« link »: « https://ccoa.info/2026/05/20/bal-trad-estiu/ »}]

Le Centre Culturel Occitan de l’Albigeois organise un bal trad sous le chapiteau du stade Mazicou, le samedi 13 juin 2026, à partir de 19 heures.

clemence fuzier – an khmer