Flx music 2026, Rue de la maries, Albi

Flx music 2026 Dimanche 21 juin, 18h00 Rue de la maries Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Jeune amateur de platine de 13 ans qui voudrait s’exercer et montrer son potentiel pour prouver que même à cet âge on peut faire les choses en grand.

Rue de la maries Rue maries Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Rue

Jeune amateur de platine de 13 ans qui voudrait s’exercer et montrer son potentiel pour prouver que même à cet âge on peut faire les choses en grand.

©robin Bousquet