Flx music 2026, Rue de la maries, Albi
Flx music 2026, Rue de la maries, Albi dimanche 21 juin 2026.
Flx music 2026 Dimanche 21 juin, 18h00 Rue de la maries Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
Jeune amateur de platine de 13 ans qui voudrait s’exercer et montrer son potentiel pour prouver que même à cet âge on peut faire les choses en grand.
Rue de la maries Rue maries Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Rue
Jeune amateur de platine de 13 ans qui voudrait s’exercer et montrer son potentiel pour prouver que même à cet âge on peut faire les choses en grand.
©robin Bousquet
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