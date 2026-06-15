Concert à Albi : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Eglise Sainte-Madeleine Albi Samedi 1 août, 20h00

Réservez vos places pour le concert de l’Ensemble Musicâme France à Albi. Une expérience classique unique à l’Église Sainte-Madeleine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-01T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-01T21:15:00.000+02:00

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Eglise Sainte-Madeleine 46 rue de la madeleine 81000 Albi Albi



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