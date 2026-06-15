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Concert à Albi : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Eglise Sainte-Madeleine Albi

Concert à Albi : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Eglise Sainte-Madeleine Albi

Concert à Albi : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Eglise Sainte-Madeleine Albi samedi 1 août 2026.

Lieu : Eglise Sainte-Madeleine

Adresse : 46 rue de la madeleine 81000 Albi

Ville : Albi

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Concert à Albi : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Eglise Sainte-Madeleine Albi Samedi 1 août, 20h00

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-01T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-01T21:15:00.000+02:00

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Eglise Sainte-Madeleine 46 rue de la madeleine 81000 Albi Albi


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