Concert à Albi : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Eglise Sainte-Madeleine Albi
Concert à Albi : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Eglise Sainte-Madeleine Albi samedi 1 août 2026.
Concert à Albi : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Eglise Sainte-Madeleine Albi Samedi 1 août, 20h00
Réservez vos places pour le concert de l’Ensemble Musicâme France à Albi. Une expérience classique unique à l’Église Sainte-Madeleine.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-01T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-01T21:15:00.000+02:00
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Eglise Sainte-Madeleine 46 rue de la madeleine 81000 Albi Albi
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