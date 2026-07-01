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Dançar al País 2026 Balètis trads, Place Lapèrouse, Albi (81), Albi

vendredi 7 août 2026 · Place Lapèrouse, Albi (81) · Albi

Dançar al País 2026 Balètis trads, Place Lapèrouse, Albi (81), Albi

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Place Lapèrouse, Albi (81)
Adresse
Place Lapèrouse, 81000 Albi, France
Ville
81000 Albi
Département
Tarn
Tarif
Gratuit

Dançar al País 2026 Balètis trads Vendredi 7 août, 19h00 Place Lapèrouse, Albi (81) Tarn

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T19:00:00+02:00 – 2026-08-07T20:30:00+02:00
Fin : 2026-08-07T19:00:00+02:00 – 2026-08-07T20:30:00+02:00

Dançar al País 2026,balèti trad de l’été

avec Astragale

le vendredi 7 août, 19h/20h30, Albi, place Lapérouse

L’Institut d’Études Occitanes – Section Tarn, le Centre Cultural Occitan d’Albigés et le Centre Occitan del País Castrés vous donnent rendez-vous tout l’été au fil de huit soirées de bal tr…

source: Dançar al País 2026 Balètis trads – AgendaTrad

Place Lapèrouse, Albi (81) Place Lapèrouse, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-08/dancar-al-pais-2026-baletis-trads.b5qg2cn6 »}]
avec Astragale baltrad balfolk

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