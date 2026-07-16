Concert à Albi : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Eglise Sainte-Madeleine, Albi

Informations pratiques

Concert à Albi : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Samedi 1 août, 20h00 Eglise Sainte-Madeleine Tarn

30€ Prestige; 25€ Essentiel; moins de 12 ans gratuit ; -5€ (12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T20:00:00+02:00 – 2026-08-01T21:15:00+02:00

Fin : 2026-08-01T20:00:00+02:00 – 2026-08-01T21:15:00+02:00

Vivez une expérience musicale inoubliable à Albi avec l’Ensemble Musicâme France, au cœur de l’Eglise Sainte-Madeleine.

Cinq artistes virtuoses vous promettent un merveilleux concert. Ne manquez pas cette soirée, réservez dès maintenant !

Programme:

M.Ravel : Boléro

⁠C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

⁠D.Cantemir : Pesrev Buselik

⁠W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj. – Allegro Aperto

⁠J.S.Bach/Ackmann : Concerto pour 2 violon version jazz -Allegro

⁠G.Puccini : Fantaisie sur l’opéra La Bohème

⁠A.Piazzolla : Oblivion

A.Vivaldi : Les 4 saisons : l’été – Final

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Eglise Sainte-Madeleine 46 rue de la madeleine 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-albi-musicamefrance/ »}]

Réservez vos places pour le concert de l’Ensemble Musicâme France à Albi. Une expérience classique unique à l’Église Sainte-Madeleine.

MFP