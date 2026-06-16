11e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX d’ALBI (Tarn) Salle de Pratgraussals

HEXAGONE MINERAL vous donne rendez-vous les 29 et 30 août 2026 pour le 11e Salon minéraux fossiles et bijoux d’ALBI. Ce salon se déroulera comme les années précédentes dans la magnifique SALLE de PRATGRAUSSALS sur la rive droite du Tarn, reliée au centre ville par la passerelle. Pour animer ce salon, plus de 20 exposants ont répondu à notre invitation. Ils présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier mais aussi de France et du Tarn au très riche patrimoine minéralogique. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Les membres du Club Minéralogique de l’Albigeois nous accompagneront pendant tout le week-end en faisant découvrir aux visiteurs le monde féerique des micro-cristallisations. Et pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuite sera aussi proposé par l’organisateur à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ce lieu idéalement situé à proximité du centre ville d’Albi devrait réunir une fois de plus tous les passionnés de la région et du grand sud de la France. Nous mettons tout en œuvre pour que ce week-end remplisse d’émerveillement les passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes !

Ouverture au public : de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Tarif visiteurs : 4 € à partir de 12 ans ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Parking gratuit !