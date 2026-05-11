3ème Salon des antiquités militaires, de la chasse et militaria d’Albi Salle Evènementielle de Pratgraussals Albi
3ème Salon des antiquités militaires, de la chasse et militaria d’Albi Salle Evènementielle de Pratgraussals Albi dimanche 13 septembre 2026.
Albi
3ème Salon des antiquités militaires, de la chasse et militaria d’Albi
Salle Evènementielle de Pratgraussals Chemin de Pratgraussals Albi Tarn
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Chaque automne, la salle événementielle de Pratgraussals accueille le Salon des Antiquités Militaires, de la Chasse et Militaria d’Albi, un rendez-vous très attendu des passionnés d’histoire militaire, de collectionneurs et d’amateurs d’armes anciennes.
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Salle Evènementielle de Pratgraussals Chemin de Pratgraussals Albi 81000 Tarn Occitanie +33 7 82 52 29 09 communication.uft@gmail.com
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English :
Every autumn, the Pratgraussals event hall plays host to the Salon des Antiquités Militaires, de la Chasse et Militaria d’Albi, a much-anticipated event for military history enthusiasts, collectors and vintage weapons lovers.
L’événement 3ème Salon des antiquités militaires, de la chasse et militaria d’Albi Albi a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Albi
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