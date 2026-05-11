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3ème Salon des antiquités militaires, de la chasse et militaria d’Albi Salle Evènementielle de Pratgraussals Albi

3ème Salon des antiquités militaires, de la chasse et militaria d’Albi Salle Evènementielle de Pratgraussals Albi dimanche 13 septembre 2026.

Lieu : Salle Evènementielle de Pratgraussals

Adresse : Chemin de Pratgraussals

Ville : 81000 Albi

Département : Tarn

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 4 4

Albi

3ème Salon des antiquités militaires, de la chasse et militaria d’Albi

Salle Evènementielle de Pratgraussals Chemin de Pratgraussals Albi Tarn

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Chaque automne, la salle événementielle de Pratgraussals accueille le Salon des Antiquités Militaires, de la Chasse et Militaria d’Albi, un rendez-vous très attendu des passionnés d’histoire militaire, de collectionneurs et d’amateurs d’armes anciennes.
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Salle Evènementielle de Pratgraussals Chemin de Pratgraussals Albi 81000 Tarn Occitanie +33 7 82 52 29 09  communication.uft@gmail.com

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English :

Every autumn, the Pratgraussals event hall plays host to the Salon des Antiquités Militaires, de la Chasse et Militaria d’Albi, a much-anticipated event for military history enthusiasts, collectors and vintage weapons lovers.

L’événement 3ème Salon des antiquités militaires, de la chasse et militaria d’Albi Albi a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Albi

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