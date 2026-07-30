AGENDA · Albi
11e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX d’ALBI (Tarn) salle de Pratgraussals Albi
samedi 29 août 2026 · salle de Pratgraussals · Albi
Informations pratiques
11e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX d’ALBI (Tarn) salle de Pratgraussals Albi 29 et 30 août
Plus de 20 exposants présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier mais aussi de France et du Tarn.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-29T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-30T18:00:00.000+02:00
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salle de Pratgraussals chemin de pratgraussals Albi
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