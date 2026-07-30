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AGENDA · Albi

11e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX d’ALBI (Tarn) salle de Pratgraussals Albi

samedi 29 août 2026 · salle de Pratgraussals · Albi

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
salle de Pratgraussals
Adresse
chemin de pratgraussals
Ville
Albi

11e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX d’ALBI (Tarn) salle de Pratgraussals Albi 29 et 30 août

Plus de 20 exposants présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier mais aussi de France et du Tarn.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-29T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-30T18:00:00.000+02:00

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salle de Pratgraussals chemin de pratgraussals Albi


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