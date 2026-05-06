Grande braderie de livres d’art, centre d’art Le Lait, Albi

Grande braderie de livres d’art Dimanche 7 juin, 13h30 centre d’art Le Lait Tarn

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Le centre d’art fait son ménage de printemps et vous invite à une vente à prix réduits d’une grande sélection d’ouvrages d’art. Monographies, ouvrages généraux d’histoire de l’art, design, architecture et catalogues d’exposition collectives des années 1980 à 2000 seront à l’honneur.

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Grande braderie de livres d’art au centre d’art contemporain Le Lait braderie exposition

Centre d’art Le Lait