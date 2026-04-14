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Intégrer l’Intelligence Artificielle dans votre entreprise : méthode, outils et techniques, Chambre de commerce et d’industrie du Tarn – site d’Albi, Albi

Intégrer l’Intelligence Artificielle dans votre entreprise : méthode, outils et techniques, Chambre de commerce et d’industrie du Tarn – site d’Albi, Albi

Intégrer l’Intelligence Artificielle dans votre entreprise : méthode, outils et techniques, Chambre de commerce et d’industrie du Tarn – site d’Albi, Albi jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - site d'Albi

Adresse : 1 avenue général hoche

Ville : 81000 Albi

Département : Tarn

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : Coût : 70 € HT par participants

Intégrer l’Intelligence Artificielle dans votre entreprise : méthode, outils et techniques Jeudi 11 juin, 09h00 Chambre de commerce et d’industrie du Tarn – site d’Albi Tarn

Coût : 70 € HT par participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T09:00:00+02:00 – 2026-06-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T09:00:00+02:00 – 2026-06-11T12:00:00+02:00

L’Intelligence Artificielle n’est plus un gadget, c’est un levier de croissance concret pour votre activité !
Vous souhaitez gagner en productivité, optimiser vos processus ou mieux comprendre les outils comme ChatGPT, Claude ou Gemini ?
La CCI du Tarn vous invite le jeudi 11 juin 2026 de 9h à 12h à la CCI du Tarn site de Castres à une Master Class exclusive pour passer de la théorie à la pratique.
Participez à cette masterclass pour transformer l’intelligence artificielle en un atout stratégique pour votre entreprise.

Programme de l’atelier

  • Qu’est-ce qu’une IA et comment fonctionne-t-elle ?
  • Biais et hallucinations : Les erreurs des intelligences artificielles
  • Le cadre réglementaire : Ce qu’il faut savoir
  • Panorama des IA génératives les plus populaires
  • Comment rédiger un prompt efficace ?

Animé par Lilian FOURCADIER, expert numérique et Ambassadeur IA.

Informations pratiques

  • Durée de l’atelier : 3 heures
  • Nombre de participants maximum : 10 personnes
  • Méthode pédagogique : Alternance d’exposés théoriques et de pratiques
  • Livrable : Diaporama de l’atelier, fiches techniques et des ressources en ligne
  • Coût : 70 € HT par participants

Chambre de commerce et d’industrie du Tarn – site d’Albi 1 avenue général hoche Albi 81000 Cantepau Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.tarn.cci.fr/evenement/integrer-lintelligence-artificielle-dans-votre-entreprise-methode-outils-et-techniques »}, {« type »: « email », « value »: « numerique@tarn.cci.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 67 46 60 00 »}]
De la théorie à la pratique, cet atelier pratique vous initie à l’IA, de ses fondements à ses applications concrètes, pour booster l’organisation de votre entreprise Intelligence artificielle méthode

Gemini

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