Visites guidées des collections, Centre archéologique, Montans

Visites guidées des collections 13 et 14 juin Centre archéologique Tarn

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Au Centre archéologique de Montans, à l’occasion des Journées européennes de l’Archéologie, participez à un plateau radio, assistez à une conférence et suivez des visites guidées et démonstrations !

Programme du week-end

Samedi 13 juin · Musée ouvert de 14h à 18h

Visite guidée des collections à 14h30

Parcours ludique « Apprenti archéo » pour les petits et grands, en continu de 14h à 18h :

Dimanche 14 juin · Musée ouvert de 14h à 18h

Visites guidées du musée à 14h30 et 16h30,

Démonstration de tournage de céramique au tour à bâton par le potier du musée. En continu de 14h à 18h.

Parcours ludique « Apprenti archéo » pour les petits et grands, en continu de 14h à 18h.

Informations au 05 63 57 59 16

Centre archéologique 33 avenue Elie Rossignol Montans 81600 Tarn Occitanie 05 63 57 59 16 https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/centre-archeologique/preparez-votre-visite/ https://www.facebook.com/Centre.archeologique.Montans/ Au musée du Centre Archéologique, plongez au cœur de l’Antiquité ! Partez sur les traces des Gallo-Romains à la découverte d’objets antiques fascinants et explorez les espaces de reconstitution grandeur nature pour une expérience immersive !

Pour plonger dans une Histoire vivante, ne ratez pas les Journées de reconstitution antiques au printemps et partez à la rencontre de guerriers, de commerçants, de forgerons, de potiers pour connaître la vie quotidienne et les savoir-faire gallo-romains !

Toute l’année, le Centre archéologique propose au grand public des ateliers pédagogiques et créatifs pendant les vacances scolaires, des animations et des soirées thématiques dans le cadre de sa programmation culturelle (Nuit des musées, Journées européennes de l’Archéologie, Journées européennes du Patrimoine, Fête de la Science…). Parkings à proximité

Bus LIO, ligne 710 (Gaillac-Lavaur)- arrêt » Montans-Bourg »

Au Centre archéologique de Montans, à l’occasion des Journées européennes de l’Archéologie, participez à un plateau radio, assistez à une conférence et suivez des visites guidées et démonstrations !

© Raynaud Photos pour Agglomération Gaillac Graulhet