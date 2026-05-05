Fermes en Fête – Pépinière Le Joli Bazar, Pépinière Le Joli Bazar, Montans

Fermes en Fête – Pépinière Le Joli Bazar 6 et 7 juin Pépinière Le Joli Bazar Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

De 10h à 17h. Toute la journée vente de plants.

À 14h : atelier « empreinte végétale » (gratuit sur inscription).

À 10h et 15h visites guidées des serres et de la pépinière.

À 16h goûter offert : biscuits et boissons de fleurs comestibles.

Pépinière Le Joli Bazar 2508 route de Lisle sur Tarn 81600 Montans Montans 81600 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lejolibazar@outlook.fr »}]

De 10h à 17h. Toute la journée vente de plants.

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