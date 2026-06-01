Plateau radio public spécial archéologie, Centre archéologique, Montans

Plateau radio public spécial archéologie Samedi 13 juin, 16h30 Centre archéologique Tarn

Gratuit – Réservations conseillées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Le Centre archéologique de Montans vous invite à un enregistrement inédit d’une émission radio sur l’archéologie ! Le plateau ouvert au public permettra de rencontrer des professionnels de l’archéologie et de suivre des entretiens et interviews sur plusieurs thématiques.

16h30 : Plateau radio spécial archéo avec le Laboratoire TRACES de l’Université Toulouse Jean-Jaurès et Campus FM

À découvrir aussi l’après-midi du samedi 13 juin : visites guidées du musée, parcours d’ateliers en continu, conférence…

Ouvert à tous !

Réservations conseillées au 05 63 57 59 16

Centre archéologique 33 avenue Elie Rossignol Montans 81600 Tarn Occitanie 05 63 57 59 16 https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/centre-archeologique/preparez-votre-visite/ https://www.facebook.com/Centre.archeologique.Montans/ Au musée du Centre Archéologique, plongez au cœur de l’Antiquité ! Partez sur les traces des Gallo-Romains à la découverte d’objets antiques fascinants et explorez les espaces de reconstitution grandeur nature pour une expérience immersive !

Pour plonger dans une Histoire vivante, ne ratez pas les Journées de reconstitution antiques au printemps et partez à la rencontre de guerriers, de commerçants, de forgerons, de potiers pour connaître la vie quotidienne et les savoir-faire gallo-romains !

Toute l’année, le Centre archéologique propose au grand public des ateliers pédagogiques et créatifs pendant les vacances scolaires, des animations et des soirées thématiques dans le cadre de sa programmation culturelle (Nuit des musées, Journées européennes de l’Archéologie, Journées européennes du Patrimoine, Fête de la Science…). Parkings à proximité

Bus LIO, ligne 710 (Gaillac-Lavaur)- arrêt » Montans-Bourg »

Le Centre archéologique de Montans vous invite à **un enregistrement inédit d’une émission radio sur l’archéologie** ! Le plateau ouvert au public permettra de rencontrer des professionnels de et de …

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