Conférence « Le Tarn sous l’œil du SONAR », Centre archéologique, Montans

Conférence « Le Tarn sous l’œil du SONAR » Samedi 13 juin, 18h00 Centre archéologique Tarn

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Le Centre archéologique de Montans vous invite à un plateau radio public spécial archéo à 16h30 suivi d’une conférence en plein air dédiée auxrécentes découvertes réalisées sur le Tarn grâce à la technologie SONAR, animée par deux spécialistes passionnées : Anh-Linh François, responsable d’opérations archéologiques en milieu confiné (bureau d’études Evéha) et Margaux Fasquelle, archéologue et plongeuse professionnelle, étudiante en Master d’archéologie maritime et littorale (Université d’Aix-Marseille), spécialisée dans l’étude des vestiges immergés en contexte fluvial et les outils numériques en archéologie.

À 18h au Centre archéologique de Montans, en extérieur

Durée : 1h environ

Centre archéologique 33 avenue Elie Rossignol Montans 81600 Tarn Occitanie 05 63 57 59 16 https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/centre-archeologique/preparez-votre-visite/ https://www.facebook.com/Centre.archeologique.Montans/ Au musée du Centre Archéologique, plongez au cœur de l’Antiquité ! Partez sur les traces des Gallo-Romains à la découverte d’objets antiques fascinants et explorez les espaces de reconstitution grandeur nature pour une expérience immersive !

Pour plonger dans une Histoire vivante, ne ratez pas les Journées de reconstitution antiques au printemps et partez à la rencontre de guerriers, de commerçants, de forgerons, de potiers pour connaître la vie quotidienne et les savoir-faire gallo-romains !

Toute l’année, le Centre archéologique propose au grand public des ateliers pédagogiques et créatifs pendant les vacances scolaires, des animations et des soirées thématiques dans le cadre de sa programmation culturelle (Nuit des musées, Journées européennes de l’Archéologie, Journées européennes du Patrimoine, Fête de la Science…). Parkings à proximité

Bus LIO, ligne 710 (Gaillac-Lavaur)- arrêt » Montans-Bourg »

Le Centre archéologique de Montans vous invite à un plateau radio public spécial archéo à 16h30 suivi d’une **conférence en plein air dédiée auxrécentes découvertes réalisées sur le Tarn grâce à la :…

© CDAT – Ambre Soulard